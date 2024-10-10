Моор принял участие в заседании Совета при полпреде России в Уральском федеральном округе

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в заседании Совета при полномочном представителе президента России в Уральском федеральном округе Артема Жоги, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Это первое совещание под председательством Артема Жоги спустя неделю после его назначения.

Губернатор Моор и полпред Жога обсудили итоги единого дня голосования и меры поддержки участников специальной военной операции и их семей.

"Голосование в Тюменской области прошло организованно, без нарушений. Убедительную победу на выборах депутатов муниципальных представительных органов власти одержала партия "Единая Россия". Ее кандидаты получили почти 90 процентов депутатских мандатов. Еще один вопрос – поддержка участников СВО и их семей. Задача для нас приоритетная. Полностью разделяю убеждение Артема Владимировича – к каждому запросу по линии СВО необходимо относиться адресно, внимательно, без бюрократии. Именно так мы строим нашу совместную работу с филиалом Государственного фонда "Защитники Отечества" и гражданским обществом", - написал губернатор.

Напомним, представление Артема Жоги губернаторам УрФО состоялось 4 октября. После этого новый наместник президента отправился в кампус УрФУ, Дворец водных видов спорта в Новокольцовском, поработал на строительном форуме 100+ TechnoBuild и встретился с боевыми товарищами