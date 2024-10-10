Чиновник из Рослесозащиты ответит перед судом за гибель 9-летней девочки в Челябинской области

Прокуратура Миасса признала начальника отдела филиала ФБУ "Рослесозащита" "Центр защиты леса Челябинской области" виновным в гибели 9-летней девочки и травмировании ее малолетней сестры в результате падения дерева. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Читайте также: В Прикамье дерево задавило женщину

Как установило следствие, 5 июля 2024 года на территории базы отдыха "Золотые пески", расположенной на озере Тургояк, в результате шквалистого ветра на туристическую палатку с людьми упало дерево, что привело к гибели 9-летней девочки и причинению тяжкого вреда здоровью полугодовалой девочки.

Как оказалось, арендатор земельного участка, на котором находится база отдыха, заключил договор с филиалом ФБУ "Рослесозащита" "Центр защиты леса Челябинской области" о выполнении работ по выявлению аварийных деревьев, однако начальник отдела "Рослесозащиты" халатно отнесся к обязанностям и составил акт об отсутствии аварийных деревьев на участке.

Теперь чиновника обвиняют по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).