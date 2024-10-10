10 Октября 2024
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Общество Пермский край
Фото: пресс-служба ПАО &quot;Уралкалий&quot;

Музей «Уралкалия» снова лауреат престижной национальной премии «Корпоративный музей»

Корпоративный музей ПАО «Уралкалий» вновь вошел в число лучших музеев России. Он признан лауреатом в номинации «Лучший музейный интернет-проект» и стал дипломантом в номинации «Развитие территорий», сообщили в пресс-службе ПАО "Уралкалий".

Это достижение — результат многолетней работы команды музея, направленной на сохранение и популяризацию истории компании и отрасли.

В номинации «Лучший музейный интернет-проект» победил научно-популярный видеопроект «Удобряторы», который стал частью профориентационной работы компании. В игровой форме он рассказывает о Верхнекамском месторождении солей и пользе калия. «Уралкалий» привлекает молодежь к своей деятельности, способствует выбору предприятия в качестве работодателя и помогает удерживать профессиональные кадры в регионе.

В номинации «Развитие территории» отмечен корпоративный проект «Калийные этюды». В 2022 году художники из Березников и Соликамска посетили шахту и промышленные площадки компании и отразили свои впечатления о калийной отрасли, «Уралкалии» и калийщиках на художественных полотнах. В 2024 году в продолжение проекта для юных художников Березников и Соликамска «Уралкалий» организовал мастер-классы по живописи и провел конкурс рисунков. Дети отразили на бумаге, как они представляют калийное производство и людей, которые на нём трудятся. Лучшие работы были представлены в выставочных залах корпоративных музеев Березников и Соликамска. Часть картин побывала на выставке в Музее природы и человека» в Ханты-Мансийске, также был выпущен буклет с изображением уникальных полотен. Выставка детских картин продолжает свою работу в онлайн-формате на сайте музея.

(2024)|Фото: пресс-служба ПАО "Уралкалий"

Ирина Константинова, заместитель генерального директора - директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий» отмечает: "Мы гордимся тем, что наш музей получил такое высокое признание. Это вдохновляет нас продолжать развивать его как платформу для обучения и обмена опытом, а также как место, где история нашей компании оживает для всех посетителей".

(2024)|Фото: пресс-служба ПАО "Уралкалий"

Для информации. В 2024 году в конкурсе приняло участие 90 корпоративных музеев из России, Белоруссии и Азербайджана. В прошлые годы корпоративный музей "Уралкалия" неоднократно одерживал победы в конкурсе «Корпоративный музей». В 2022 году корпоративный музей ПАО «Уралкалий» стал победителем в номинациях «Общественное признание», «Развитие кадрового потенциала», «Открытие года». В 2023 году – в номинациях «Лучшие образовательные проекты корпоративного музея» и «Лучший корпоративный музей».

Теги: уралкалий, корпоративный музей, национальная премия, калийные этюды


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