Теннисист Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры

Испанский теннисист Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры, сообщают "Известия".

"Такова реальность, у меня были сложные годы, особенно последние два. Не думаю, что я могу играть. Очевидно, это сложное решение, но в этой жизни все имеет начало и конец, мне кажется, сейчас лучшее время, чтобы завершить карьеру, которая была длинной и успешной",- написал спортсмен.

Рафаэль Надаль 22 раза побеждал в турнирах Большого шлема.

Последним для него состязанием станет Кубок Дэвиса, который пройдет в испанской Малаге в ноябре.

Рафаэль Надаль является одним из лучших теннисистов за всю историю игры. Успешно выступает на грунтовых кортах: на них он выиграл рекордных 63 турнира. Занимает второе место в истории тенниса по сумме выигранных денег — больше 130 миллионов долларов.