Финал национального конкурса профмастерства "Строймастер-2024" прошел в Екатеринбурге

В Екатеринбурге прошел финал национального конкурса профессионального мастерства "Строймастер-2024", организаторами которого выступает Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) совместно с Министерством строительства России –. 69 лучших строителей со всей России соревновались в четырех номинациях, этапы для каменщиков, штукатуров и монтажников каркасно-обшивных конструкций состоялись на действующей строительной площадке новой школы на ул. Советской, которую в рамках государственно-частного партнерства возводит "Атомстройкомплекс". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Президент НОСТРОЙ Антон Глушков отметил, что проведение финала конкурса на площадке строящегося объекта способствует обмену опытом как между отдельными строителями, так и между регионами, позволяет демонстрировать профессиональному сообществу лучшие реализованные практики, знаковые для региона строительные объекты и технологии. Он высоко оценил архитектурные и фасадные решения, которые применены на строящейся школе.

"Строители "Атомстройкомплекса" являются постоянными участниками и призерами конкурса "Строймастер", и принимать это мероприятие на своей площадке – большая честь для нас, – отметила Галина Хабарова, директор по персоналу компании "Атомстройкомплекс". – Надеюсь, и участникам, и многочисленным гостям конкурса было интересно оценить необычную архитектуру школы – скатные крыши, мансарды, видовую акцентную башню, эффектное помещение библиотеки с остекленной кровлей. Мы заинтересованы в том, чтобы интересных, запоминающихся объектов в нашем городе становилось больше, а возводить их могут только профессиональные строители – такие, каких воспитывает конкурс профессионального мастерства "Строймастер". Благодарю НОСТРОЙ за значительный вклад в развитие строительной отрасли, повышение престижа строительной профессии и мастерства строителей".

Помимо соревнований на площадке школы состоялась окружная конференция СРО — членов НОСТРОЙ и профессиональная экскурсия по объекту.