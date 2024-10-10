10 Октября 2024
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Фото: пресс-служба &quot;Атомстройкомплекса&quot;

На Химмаше в Екатеринбурге появился новый арт-объект

В рамках уральской паблик-арт программы "ЧО", организатором которой с 2020 года является ГК "Атомстройкомплекс", на стене гаражного кооператива по ул. Профсоюзной, 16 появился новый мурал. Основой для него стал анимационный фильм "Дедушка Химмаш", об этом сообщили в пресс-службе "Атомстройкомплекса".

Автор мурала – Иван Ханжин, профессиональный художник-аниматор и куратор детской мастерской уличного мурала районной школы паблик-арта "ЧО". В этой мастерской ребята изучали технику марионеточной анимации, вместе с кураторами смотрели мультфильмы, разработали образы, сюжет – и создали с помощью студии мультипликации "Пчелиный рой" и студии анимации "Светлые истории" анимационный фильм "Дедушка Химмаш". Его главный герой – вымышленный собирательный персонаж, который "высоко сидит, далеко глядит – и все про жизнь района знает". Юные художники поделились впечатлениями о микрорайоне и подсветили важные, по их мнению, химмашевские места. Например, если присмотреться к шляпе дедушки, то можно увидеть Уральский завод химического машиностроения.

(2024)|Фото: пресс-служба "Атомстройкомплекса"

(2024)|Фото: пресс-служба "Атомстройкомплекса"

"Город становится чем-то большим, чем продукт потребления только после того, как ты начинаешь активно участвовать в его жизни. И, по сути, не важно: делаешь ли ты мегафестиваль, управляешь районом или просто решил сам покрасить ближайший гараж – с этого момента все мы становимся не просто жителями, а настоящими горожанами", – убежден Никита Харисов, автор и руководитель уральской паблик-арт программы "ЧО", бренд-директор "Атомстройкомплекса".

Уже почти 30 лет "Атом" формирует качественную и комфортную городскую среду для жителей Екатеринбурга, комплексно развивает районы города. Чтобы погрузиться в их историю и традиции, придать локациям новые смыслы, выстроить связь между прошлым, настоящим и будущим – и сделать все это вместе с горожанами, в 2020 году "Атом" инициировал уникальную паблик-арт программу "ЧО".

В 2024 году школа паблик-арта посвящена микрорайону Химмаш: помимо создания анимационного фильма "Дедушка Химмаш" и мурала по его мотивам, участники мастерской аудиопрогулки исследовали район через разные медиумы (звук, видео, фото, сторителлинг), форматы (лекции, прогулки, художественные практики) – и разработали аудиопрогулку по Химмашу.

На Химмаше в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу-2018 "Атом" реконструировал стадион, а сейчас возводит современный жилой квартал "Северный Химмаш" и занимается благоустройством парка. Основные работы будет завершены уже в этом году.

Теги: арт-объект, Атомстройкомплекс


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