10 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

Студенты уральских вузов создали "Центр управления перевозками" для решения транспортных проблем в Екатеринбурге

В Екатеринбурге могут внедрить новую разработку уральских студентов - "Центр управления перевозками", которая позволит решить ряд транспортных проблем. Именно эта разработка принесла победу команде во втором сезоне наставничества в строительной отрасли "Территория движения", прошедшем в уральской столице. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе "Атомстройкомплекса", чьи эксперты выступили наставниками для студентов-победителей.

Напомним, конкурс был организован Управлением государственной экспертизы Свердловской области. На первом этапе команды представили свои идеи по решению транспортных проблем, а во время второго - должны были в течение 100 часов разработать пять новаторских решений по функционалу инновационного программного продукта. Второй этап прошел на международном форуме и выставке 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге.

"У них было всего 100 часов, чтобы совместно со своими наставниками найти оптимальные решения. Мы не знали, как проходит работа внутри каждой команды, но не сомневаюсь, что мозговой штурм был интенсивным", – отметила начальник Управления государственной экспертизы Свердловской области Наталья Серегина.

В состав жюри вошли представители администрации Екатеринбурга, а также руководители компаний-девелоперов и проектных бюро. Главными критериями были: актуальность идеи, оригинальность и возможность дальнейшей реализации и развития в более сложные продукты. Лучшие из них планировалось использовать при модернизации транспортной системы мегаполиса. Тогда и был найден проект-победитель - "Центр управления перевозками".

Команда из студентов уральских вузов, победившая в конкурсе «Территория движения»(2024)|Фото: пресс-служба Атомстройкомплекса

"Для нового проекта транспортной реформы – Центра управления перевозками – они разработали предложение по цифровизации функций, созданию системы управления загрузкой транспортной системы на цифровой платформе. Она предполагает как автоматическое внесение изменений в работу светофоров в зависимости от дорожной обстановки, так и оперативное регулирование из Центра. Например, после массовых мероприятий в центре города, концертов или спортивных мероприятий можно было бы создать "зеленый коридор" для тех, кто выезжает в спальные районы", – рассказал первый заместитель директора АО "Корпорация "Атомстройкомплекс" и наставник команды Дмитрий Хватов.

Также концепция команды предусматривает использование камер и компьютерного зрения для моделирования транспортных потоков при планировании новых районов и прогнозирования транспортных процессов. Для повышения удобства и безопасности пассажирских перевозок участники проекта предложили внедрить бесконтактный проездной по аналогии с уже действующей в Москве картой "Тройка".

Теги: Атомстройкомплекс, Екатеринбург, Уентр управления перевозками, транспорт, студент


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