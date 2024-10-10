10 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

В Кушве завершили расследование об убийстве рыбака и попытке сжечь тело в костре

Завершено расследование убийства рыбака из Кушвы (Свердловская область), чье тело после решили сжечь в костре. Уголовное дело уже готовят для вручения обвиняемому, после чего материалы передадут в Кушвинский городской суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Напомним, трагедия произошла 18 июля на берегу Верхнетуринского пруда. Следствие установило, что обвиняемый 1998 г.р. выпивал вместе со своим знакомым 1969 г.р. В какой-то момент между мужчинами произошел конфликт, обвиняемый, будучи уверенным, что его оскорбили, ударил оппонента кулаком, после чего нанес еще несколько ударов по голове найденным камнем. От полученных травм 55-летний мужчина скончался, после чего фигурант решил избавиться от его тела путем сожжения в костре. В огонь он бросил и личные вещи убитого, в числе которых был и газовый баллон.

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В тот же вечер на место преступления наткнулась местная жительница. которая и позвонила в полицию.

Установить личность обвиняемого не составило труда. Убитый отправился на свою последнюю в жизни рыбалку на такси. Проанализировав записи с камер видеонаблюдения, представители МВД и СКР вышли на след тогда еще подозреваемого, им оказался не судимый и официально не трудоустроенный 26-летний житель Верхней Туры. Он уже дал признательные показания, пояснив, что совершил преступление под действием алкоголя.

Санкция статьи предусматривает в качестве наиболее строгого наказания лишение свободы на срок до 15 лет.

Теги: Кушва, рыбак, убийство, костер, суд


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