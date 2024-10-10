Четверо жителей Челябинска пойдут под суд за похищение человека

Прокуратура Еманжелинска Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых жителей города Челябинска, которые похитили человека с целью вымогательства крупной суммы денег. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

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Как объяснили в прокуратуре, обвиняемые помогали своему знакомому в "выбивании" долга. В ноябре 2022 года в п. Красногорский они напали на потерпевшего, избили, распылили в лицо жидкость из перцового баллончика, затем с угрозами применения насилия потребовали передать им деньги в размере 1 млн 150 тыс. рублей. После этого преступники переместили потерпевшего в микроавтобус, чтобы привезти в Челябинск, а во время поездки, угрожая пистолетом, похитили из кармана деньги и мобильный телефон на общую сумму 6 тыс. рублей. В самом Челябинске сотрудники полиции задержали микроавтобус с обвиняемыми.

Уголовное дело направили в Еманжелинский городской суд.

Напомним, 25 сентября на трассе в Саратовской области нашли предпринимательницу с перерезанным горлом, которая ранее также была похищена.