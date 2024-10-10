10 Октября 2024
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Фото: Центр социальных медиа Югры

Кухарук представит новый состав правительства Югры на следующей неделе

Губернатор Югры Руслан Кухарук представит новый состав правительства Югры на следующей неделе. Об этом глава региона Руслан Кухарук сообщил в своем Telegram-канале.

Сегодня состоялось последнее заседание в старом составе, где он заявил, что смена произойдет в понедельник – 14 октября.

Губернатор Руслан Кухарук поблагодарил чиновников за работу в период, когда он занимал должность в качестве временно исполняющего обязанности.

"За это время мы посетили все муниципальные образования округа и на основе обратной связи от жителей выработали решения, направленные на повышение качества жизни югорчан", - отметил губернатор.

Ответственным за формирование нового штата назначен глава аппарата губернатора Анатолий Уткин.

Также были приняты решения по ряду вопросов, в том числе – утвердили прогноз социально-экономического развития округа и основные направления налоговой, бюджетной и долговой политики региона на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Правительством одобрен инвестиционный проект по производству дизельного топлива путем переработки вторичного сырья, он будет реализован в Нижневартовске. Кроме того, рассмотрены вопросы оказания мер поддержки семьям военнослужащих – участников специальной военной операции.

Теги: Руслан Кухарук, правительство Югры, заседание


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