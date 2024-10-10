Кухарук представит новый состав правительства Югры на следующей неделе

Губернатор Югры Руслан Кухарук представит новый состав правительства Югры на следующей неделе. Об этом глава региона Руслан Кухарук сообщил в своем Telegram-канале.

Сегодня состоялось последнее заседание в старом составе, где он заявил, что смена произойдет в понедельник – 14 октября.

Губернатор Руслан Кухарук поблагодарил чиновников за работу в период, когда он занимал должность в качестве временно исполняющего обязанности.

"За это время мы посетили все муниципальные образования округа и на основе обратной связи от жителей выработали решения, направленные на повышение качества жизни югорчан", - отметил губернатор.

Ответственным за формирование нового штата назначен глава аппарата губернатора Анатолий Уткин.

Также были приняты решения по ряду вопросов, в том числе – утвердили прогноз социально-экономического развития округа и основные направления налоговой, бюджетной и долговой политики региона на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Правительством одобрен инвестиционный проект по производству дизельного топлива путем переработки вторичного сырья, он будет реализован в Нижневартовске. Кроме того, рассмотрены вопросы оказания мер поддержки семьям военнослужащих – участников специальной военной операции.