"Одноклассники" запустят собственный сервис знакомств

Сервис знакомств появится в "Одноклассниках" в следующем году, пишет "Коммерсант".

Как отмечает издание, это не первый подобный проект для компании, владеющей соцсетями "ВКонтакте" и "Одноклассники": знакомства уже есть на базе VK. Кроме того, у компании есть доля в сети сайтов Mamba.

Познакомиться в "Одноклассниках" можно будет бесплатно, но добавят и некоторые платные опции. Эксперты отмечают, что взрослая аудитория сайта привлекательна своей платежеспособностью.

Новый сервис знакомств будет работать в виде отдельного приложения и внутри социальной сети.

По данным исследований за прошлый год, на дейтинг-платформах (сайтах знакомств) ищут партнеров для серьезных отношений, напарников для путешествий или занятий спортом. Преобладает во всех возрастных категориях количество мужчин. Самая заметная разница — среди пользователей 28—38 лет: мужчин этого возраста почти в два раза больше, чем женщин. Реже всего приложениями и сайтами для онлайн-знакомств пользуются люди в возрасте 50 лет и старше.