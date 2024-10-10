Учителей Екатеринбурга отправили инспектировать семьи учеников

В некоторые школах Екатеринбурге классных руководителей отправили с инспекцией в семьи учеников проверять условиях их жизни, передает ЕАН.

Сообщается, что по итогам инспекции учитель должен заполнить данные о родителях, их месте работы, участии в воспитании, условиях проживания, есть ли у ребенка свой учебный уголок в квартире, спортивный инвентарь, компьютер, не наказывают ли его родители, какие взаимоотношения в семье и т.п. При этом в департаменте образования заявили, что визиты учителей не носят обязательного характера.

Учителя говорят, что все это для отчетности. А транспорт и потраченное время им никто не оплачивает.

"Граждане начальники! Вы там совсем офонарели? Ельцин-центр вас там плющит?" - возмущается питерский учитель истории и обществознания студии "Учимся вместе" Иннокентий Кресик.

Он призывает требовать приказ о назначении учителя на эту "деятельность" и направлять обращение в прокуратуру с просьбой проверить законность действий начальства, в том числе соответствие Трудовому кодексу.



