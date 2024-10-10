Ученые: Сильная магнитная буря надвигается на Землю

10 Октября 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Сроки обучения в школах сократят?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество В России Ленинградская область Ростовская область
Фото: Накануне.RU

Ученые: Сильная магнитная буря надвигается на Землю

Ученые прогнозируют сильную магнитную бурю на Земле в ближайшие дни. Сегодня до нашей планеты дойдет плазма от вспышки, которая произошла на Солнце вчера в 4:55 по московскому времени, об этом написал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра "ФОБОС" Михаил Леус.

"Ожидаемая магнитная буря может побороться за звание самой сильной и продолжительной бури нынешнего года с событиями, произошедшими 10-12 мая", — сказал специалист.

По его словам, две рекордно сильные вспышки на Солнце, которые произошли 2 и 3 октября, практически не вызвали значительных последствий. Более серьезная обстановка ожидается после вспышки 9 октября.

Магнитная буря начнется сегодня около полудня и завершится только в воскресенье.

Магнитные бури — это сильное возмущение магнитного поля Земли, вызванное вспышками на Солнце. Они делятся на уровни: слабые - G1 слабые и экстремально сильные - G5.

Эксперты отмечают, что из-за вспышек на Солнце возникает все больше полярных сияний. Заведующий учебной лабораторией кафедры физики космоса Физического факультета ЮФУ Михаил Невский рассказал "Комсомольской правде-Ростов" о том, почему участились полярные сияния даже на юге.

"Это связано, вероятнее всего, с тем, что Солнце сейчас подходит к максимуму своей 11-летней активности. Причем, ведет себя сейчас немножко неожиданно. Судя по тем наблюдениям, которые есть, максимум ожидается сильнее обычного. И наступит он немного раньше, чем предсказывалось — в конце этого-середине следующего года", - сказал ученый.

При этом, рассказал ученый, участившиеся в Ростовской области полярные сияния никак не связаны с тем, что могло что-то случиться с магнитным полем Земли.

Вчера, 9 октября, полярное сияние также наблюдали в Санкт-Петербурге. Очевидцы выложили фото в соцсетях.

Врачи говорят, что долгие и повторяющиеся магнитные бури утомительны даже для здоровых людей. Чаще всего начинает болеть голова. В эит дни нужно быть внимательными людям с сердечными заболеваниями и гипертоникам. Медики советуют не пропускать прием лекарств, чаще спать или просто отдыхать. Если головная боль не проходит, нужно принять обезболивающее. Если и это не помогает - вызывать скорую.

Теги: буря, вспышка, Солнце, Земля, сияние


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.10.2024 08:58 Мск Самую яркую комету за последние три десятилетия увидят россияне в октябре
Ранее 03.10.2024 11:15 Мск Полярное сияние увидят жители северного полушария в ночь с 4 на 5 октября
Ранее 18.03.2015 02:06 Мск Москвичи наблюдали северное сияние

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети