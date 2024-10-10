Ученые: Сильная магнитная буря надвигается на Землю

Ученые прогнозируют сильную магнитную бурю на Земле в ближайшие дни. Сегодня до нашей планеты дойдет плазма от вспышки, которая произошла на Солнце вчера в 4:55 по московскому времени, об этом написал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра "ФОБОС" Михаил Леус.

"Ожидаемая магнитная буря может побороться за звание самой сильной и продолжительной бури нынешнего года с событиями, произошедшими 10-12 мая", — сказал специалист.

По его словам, две рекордно сильные вспышки на Солнце, которые произошли 2 и 3 октября, практически не вызвали значительных последствий. Более серьезная обстановка ожидается после вспышки 9 октября.

Магнитная буря начнется сегодня около полудня и завершится только в воскресенье.

Магнитные бури — это сильное возмущение магнитного поля Земли, вызванное вспышками на Солнце. Они делятся на уровни: слабые - G1 слабые и экстремально сильные - G5.

Эксперты отмечают, что из-за вспышек на Солнце возникает все больше полярных сияний. Заведующий учебной лабораторией кафедры физики космоса Физического факультета ЮФУ Михаил Невский рассказал "Комсомольской правде-Ростов" о том, почему участились полярные сияния даже на юге.

"Это связано, вероятнее всего, с тем, что Солнце сейчас подходит к максимуму своей 11-летней активности. Причем, ведет себя сейчас немножко неожиданно. Судя по тем наблюдениям, которые есть, максимум ожидается сильнее обычного. И наступит он немного раньше, чем предсказывалось — в конце этого-середине следующего года", - сказал ученый.

При этом, рассказал ученый, участившиеся в Ростовской области полярные сияния никак не связаны с тем, что могло что-то случиться с магнитным полем Земли.

Вчера, 9 октября, полярное сияние также наблюдали в Санкт-Петербурге. Очевидцы выложили фото в соцсетях.

Врачи говорят, что долгие и повторяющиеся магнитные бури утомительны даже для здоровых людей. Чаще всего начинает болеть голова. В эит дни нужно быть внимательными людям с сердечными заболеваниями и гипертоникам. Медики советуют не пропускать прием лекарств, чаще спать или просто отдыхать. Если головная боль не проходит, нужно принять обезболивающее. Если и это не помогает - вызывать скорую.