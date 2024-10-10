В Алапаевске в результате ДТП пострадали четыре человека

В Алапаевске после ДТП с травмами были госпитализированы четыре человека, один из которых - 23-летняя девушка, скончалась. О деталях трагедии сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.

Трагедия произошла сегодня ночью в районе дома №5 по улице Ленина. По предварительным данным, 24-летний водитель "Toyota Chaser" со стажем за рулем в 6 лет превысил скорость, не учтя дорожные условия. Потеряв контроль над управлением, мужчина съехал с проезжей части и наехал на пешеходное ограждение и опору линии электропередач.

В больницу с тяжелыми травмами были госпитализированы сам водитель, а также три пассажира: один мужчина и две женщины. Через некоторое время 23-летняя девушка от полученных травм скончалась. Известно, что участники ДТП не были пристегнуты ремнями безопасности.

Органы внутренних дел проводят расследование, в рамках которого будут проведены различные экспертизы, в том числе по установлению состояния водителя в момент происшествия.

Госавтоинспекция призывает автомобилистов к неукоснительному соблюдению правил на дорогах и выбору безопасной манеры управления транспортным средством, учитывая при этом погодные условия и состояние проезжего полотна, а также использовать ремни безопасности.