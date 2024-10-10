В свердловском городе раскрыли дело об изнасиловании девочки-подростка 20-летней давности

Следователи Заречного спустя 21 год сумели раскрыть дело об изнасиловании несовершеннолетней девушки и даже задержать преступника. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

По данным следствия, все произошло летом 2003 года, когда обвиняемому было 28 лет. Приехав в одно из сел Белоярского района и будучи пьяным, он напал на местную девушку. Тогда установить его причастность к преступлению не удалось, однако в ходе работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет спустя два десятилетия все же удалось добыть доказательства причастности уральца к изнасилованию.

Уголовное дело по ст. 131 УК РФ (изнасилование) возобновили, после чего провели комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что обвиняемому сейчас 49 лет и работает он электромонтером. Во времена своей молодости он часто ездил из Сысертского в Белоярский район к своим родственникам, где весело проводил время за выпивкой. Когда же ему спустя 21 год наконец предъявили обвинение, он сознался.