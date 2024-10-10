10 Октября 2024
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинской области задержали бухгалтера пиццерии, похитившую у работодателя 17 млн

Полиция Магнитогорска Челябинской области задержала бухгалтера, которая в течение двух лет сама себе завышала зарплату. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
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Как объяснили в ведомстве, в отдел полиции обратился руководитель пиццерии и рассказал о хищении принадлежащих ему денежных средств. Сотрудники подразделения экономической безопасности провели расследование и установили, что к хищениям причастна главный бухгалтер предприятия общепита.

Используя служебное положение, а также доверительные отношения со своим работодателем, она в течение двух лет в пятикратном размере повышала себе заработную плату. Таким образом она украла у индивидуального предпринимателя в общей сложности 17 миллионов рублей.

Следственный отдел возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

Напомним, в мае 2024 года в Екатеринбурге задержали бывшего бухгалтера, который похитил около 7 млн руб. у магазина по розничной торговле одеждой, в котором он работал. Тогда в ходе инвентаризации выявили многочисленные факты перечисления денег некоему ООО, с которым в действительности никаких сделок не заключалось.

Теги: хищение, бухгалтер


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