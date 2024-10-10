Сильный смог окутал город Азов в Ростовской области

Сильный смог окутал город Азов в Ростовской области, сообщает телеграм-канал Mash.

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Дымку местные жители объясняют горящей сухой травой в полях. Они отмечают, что запах дыма похож на "резиновый", и из-за тумана не видно даже уличных фонарей.

Видимость в некоторых местах не превышает трех метров.

Ранее в Ростовской области сняли режим ЧС в лесах. Об этом сообщает ФБУ "Авиалесоохрана".

Режим чрезвычайной ситуации был установлен в Ростовской области 30 сентября. Его вводили для оперативной ликвидации лесного пожара в Милютинском районе. Он начался по некоторым данным после падения беспилотника 29 сентября. Позже спасатели тушили еще несколько возгораний.

Борьба с пожарами осложнялась тем, что после долгой жары и нехватки дождей, растительность высохла. Огонь распространялся быстро из-за порывов ветра до 20-30 м/c.