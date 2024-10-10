Самолет Air France оказался в небе во время атаки Ирана на Израиль

Самолет Air France находился над Ираком во время удара Ирана по Израилю 1 октября, пишут “Известия".

Авиакомпания из-за этого начала внутреннее расследование. Эксперты будут выяснять каким образом самолет оказался в небе во время боевых действий. После начала атаки, в 19:45 московского времени, рейс AF662 следовал из парижского аэропорта Шарль-де-Голль в Дубай над югом Ирака. Пилоты рейса видели из кабины выпущенные по Израилю ракеты.

Тогда экипаж не предупредили и просили сменить курс.

Другой борт, выполнявший рейс Париж – Мумбаи развернули сразу во время попадания в иракское воздушное пространство.

После начала атаки, полеты приостановили в 8 вечера. В это же время самолет покинул воздушное пространство страны.

1 октября Иран провел масштабную атаку на Израиль: по ней выпустили около 200 баллистических ракет. Она продолжалась около часа. В Израиле заявили, что действия Ирана "будут иметь последствия".