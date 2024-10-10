Россияне стали чаще выбирать круизы по рекам России

В России спрос на круизные туры по рекам увеличился на 20%.

Как заявили в компаниях — организаторах таких путешествий, наибольшим спросом у россиян пользуется туризм на Волге. С июня по сентябрь желающие отправиться в круиз искали информацию о нем в среднем на 10% чаще, чем за аналогичный период 2023 года.

По данным Росстата, пассажиропоток на экскурсионно-прогулочных речных маршрутах — 2,5 млн человек в год. При этом к речному туризму в целом интерес постепенно растет: с июня по сентябрь он увеличился на 1,5% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

По Волге проходит 87% всех круизных маршрутов России, сообщают "Известия".