В Пентагоне исключили снятие ограничений на удары вглубь РФ

Ограничения на удары со стороны Украины ракетами западного производства вглубь территории России не будут сняты, так как существует риск эскалации.

Позиция в этом не меняется, сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.

Минобороны США видит угрозу разрастания конфликта на Украине только в том случае, если позиция Вашингтона по поводу ударов вглубь РФ будет пересмотрена.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что если страны Североатлантического альянса разрешат Украине использовать дальнобойное оружие против Москвы, то ответ России будет незамедлительным.