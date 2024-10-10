Для Wi-Fi в самолетах, поездах и на кораблях выделят радиочастоты

В России выделят радиочастоты для Wi-Fi в самолетах, поездах и на кораблях.

Об этом пойдет речь на заседании Госкомиссии в IV квартале, сообщает Минцифры в своем ответе главе комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославу Нилову. Речь идет о радиочастотах Ku- и Ka-диапазонов. Первый из них использует полосу от 12 до 18 ГГц, а второй — от 26,5 до 40 ГГц.

Ведомство отмечает, что принятие данного решения позволит осуществлять высокоскоростной доступ к интернету на подвижных объектах, включая воздушные, морские и речные суда, наземный транспорт на всей территории страны.

Для этого предложено использовать перспективные спутниковые системы "Скиф" и "Экспресс-РВ", которые разрабатывает "Роскосмос". Также планируют задействовать проект ООО "Бюро 1440" по созданию низкоорбитальной спутниковой группировки широкополосной передачи данных, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что Министерство транспорта России вместе с заинтересованными ведомствами до конца текущего года намерено рассмотреть введение обязательных требований для авиаперевозчиков по наличию доступа в интернет для пассажиров. При этом он будет включен в стоимость билета.