07 Января 2024
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Общество Кировская область
Фото: kirovreg.ru

Теперь Киров - Новогодняя столица России

7 января, в Рождество, прошла торжественная церемония передачи Кирову почетного звания - Новогодняя столица России.  Символ Новогодней столицы - снежинку - Кирову передал город Суздаль.

новый год, киров(2024)|Фото: kirovreg.ru

Снежинку из рук главы администрации Суздаля Алисы Бирюковой получил глава администрации Кирова Вячеслав Симаков.

соколов, новый год(2024)|Фото: kirovreg.ru

В Кирове на Театральной площади торжественно встретили присвоение почетного статуса - Васнецовская Снегурочка вручила снежинку губернатору Кировской области Александру Соколову и главе Кирова Елене Ковалевой.

киров, новый год, зимняя радуга(2024)|Фото: kirovreg.ru

"Киров стал Новогодней столицей 2024 года. Поздравляю всех с присвоением этого почетного звания. Новый год и Рождество - это волшебное и сказочное время. И пусть такие чудеса происходят весь год и для взрослых, и для детей. Потому что этот год объявлен Президентом годом семьи, и мы будем делать все, чтобы больше становилось улыбок детей и родителей. А еще 2024 год - это год 650-летнего юбилея нашего города Хлынова - Вятки - Кирова. Так что у нас  этот год - год больших праздников", - сказал Александр Соколов.

александр соколов(2024)|Фото: kirovreg.ru

Глава региона отметил, что в рамках Новогодней столицы России в Кирове на декабрь 2024 года и январь 2025 года запланирована обширная культурная программа. Так, в городе пройдет Вятская ярмарка.

киров, новый год(2024)|Фото: kirovreg.ru

Глава Кирова Елена Ковалева подчеркнула, что город активно готовится к празднованию 650-летнего юбилея.

киров - новогодняя столица(2024)|Фото: kirovreg.ru

Праздничная программа запланирована с июня по октябрь. А уже в декабре 2024 года начнутся мероприятия, приуроченные к статуса Новогодней  столицы России.

 

Теги: киров- новогодняя столица, александр соколов


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