Теперь Киров - Новогодняя столица России

7 января, в Рождество, прошла торжественная церемония передачи Кирову почетного звания - Новогодняя столица России. Символ Новогодней столицы - снежинку - Кирову передал город Суздаль.

Снежинку из рук главы администрации Суздаля Алисы Бирюковой получил глава администрации Кирова Вячеслав Симаков.

В Кирове на Театральной площади торжественно встретили присвоение почетного статуса - Васнецовская Снегурочка вручила снежинку губернатору Кировской области Александру Соколову и главе Кирова Елене Ковалевой.

"Киров стал Новогодней столицей 2024 года. Поздравляю всех с присвоением этого почетного звания. Новый год и Рождество - это волшебное и сказочное время. И пусть такие чудеса происходят весь год и для взрослых, и для детей. Потому что этот год объявлен Президентом годом семьи, и мы будем делать все, чтобы больше становилось улыбок детей и родителей. А еще 2024 год - это год 650-летнего юбилея нашего города Хлынова - Вятки - Кирова. Так что у нас этот год - год больших праздников", - сказал Александр Соколов.

Глава региона отметил, что в рамках Новогодней столицы России в Кирове на декабрь 2024 года и январь 2025 года запланирована обширная культурная программа. Так, в городе пройдет Вятская ярмарка.

Глава Кирова Елена Ковалева подчеркнула, что город активно готовится к празднованию 650-летнего юбилея.

Праздничная программа запланирована с июня по октябрь. А уже в декабре 2024 года начнутся мероприятия, приуроченные к статуса Новогодней столицы России.