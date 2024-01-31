Глава Минобороны упрекнул "Уралтрансмаш" в затягивании сроков по изготовлению перспективных САУ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу раскритиковал главного конструктора Уральского завода транспортного машиностроения за затягивание с выполнением гособоронзаказа. Речь идет о производстве новейших самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С35 "Коалиция-СВ".

"Мы занялись этим плотно в 2022 году. У нас должны эти машины уже работать по полной программе в 2023 году, а у вас все так спокойненько, так сказать, хорошо",— заметил Шойгу в ходе последнего посещения завода.

В свою очередь гендиректор Олег Емельянов подчеркнул, что первая партия комплекса уже находится на завершающей стадии производства.

Несмотря на упрек, Шойгу отметил, что в ближайшее время Минобороны РФ и "Уралтрансмаш" подпишут долгосрочное соглашение на производство "Коалиция-СВ".

"Востребованность этого оружия у нас крайне высока. Поэтому, я думаю, что мы сегодня обсудим, примем решение и по этой работе выйдем на долгосрочный контракт. Тогда будет понятна перспектива", — сказал Шойгу, добавив, что необходимо ускорить работы по испытаниям и скорейшему началу серийного производства.

Напомним, "Коалиция-СВ" это российский межвидовой артиллерийский комплекс на шасси танка "Т-90". В числе преимуществ: пушка 2А88 калибра 152 мм, скорость стрельбы свыше 10 выстрелов в минуту и современная система автоматизации процессов наведения орудия, выбора цели и навигации.