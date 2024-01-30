Никита Михалков и Костя Дзю едут в Екатеринбург на Вечер Бокса от RCC Boxing Promotions

Кинорежиссер Никита Михалков и чемпион мира по боксу Константин Дзю едут в Екатеринбург, чтобы посмотреть бокс. Об этом Накануне.RU сообщили представители RCC Boxing Promotions, на чьем Вечере бокса те заявлены как почетные гости.

Турнир станет первым в году грандиозным шоу от RCC: цифровые декорации "поднимут" гостей на боксерский Олимп, вокруг которого будут возведены древние сооружения и монументальные архитектурные формы. В качестве гостей также приглашены олимпийские чемпионы Александр Поветкин и Евгений Тищенко.

Вечер Бокса запланирован на 10 февраля в 15.00 на арене КРК "Уралец". Всего в программе 14 поединков с участием спортсменов со всего мира, однако главным событием вечера обещают противостояние боксера Академии единоборств РМК Заура Абдуллаева с экс-чемпионом мира Роджером Гутьерресом. В со-главном поединке сойдутся тяжеловесы Евгений Романов и Чжан Чжаосинь — боксеры проведут отборочный бой за право сразиться за главный пояс планеты.