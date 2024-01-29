29 Января 2024
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Спорт Свердловская область Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В RCC объявили нового соперника восходящей звезды бокса Вильдана Минасова

Челябинский боксер Вильдан Минасов проведет свой следующий бой в Екатеринбурге. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе RCC.

Уже 10 февраля восходящая звезда российского бокса выйдет на ринг многотысячной арены "Уралец". Его соперником станет экс-претендент на титул чемпиона мира Иса Чаниев.

27-летнего боксера из Миасса Вильдана Минасова называют одним из самых талантливых в организации RCC Boxing Promotions. Он выступает уверенно и часто: с 2018 года Минасов успел провести бои с огромным количеством сложных соперников.

Вильдан Минасов(2024)|Фото: пресс-служба RCC

В его резюме есть победы над бывшим чемпионом мира Мозесом Паулюсом, претендентом на мировой титул Арсланом Магомедовым, а также крепким никарагуанским контендером Рене Альварадо.

Вильдан Минасов(2024)|Фото: пресс-служба RCC

По словам организаторов, для Исы Чаниева этот поединок является принципиальным. В 2022 году он впервые выступил на турнире RCC и выдал шикарный бой с Вячеславом Гусевым, который закончился ничьей. После этого Иса закатил рубку с Иваном Козловским, где проиграл большинством решений судей.

Напомним, турнир по боксу на арене КРК "Уралец" в Екатеринбурге пройдет 10 февраля. В программе состоится сразу два отборочных боя по версии WBA. В главном из них право выйти на чемпионский поединок оспорят Заур Абдуллаев и Роджер Гутьеррес. А в со-главном поединке в титульную гонку вступят Евгений Романов и Чжан Чжаосинь.

Теги: бой, бокс, Минасов, RCC


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