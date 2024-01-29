Реальная цифровизация: Новосибирская область в топ-5 регионов страны по доступности скоростного интернета

Губернатор Андрей Травников провёл оперативное совещание в Правительстве региона. С докладом о развитии инфраструктуры связи на территории Новосибирской области выступил министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь, сообщает пресс-служба Правительства региона.

Отметим, благодаря всем реализуемым в регионе программам цифровизации, Новосибирская область входит в топ-5 регионов России по уровню доступности скоростного проводного интернета, занимая по этому показателю 4-е место.

Андрей Травников подчеркнул: в современном мире связь важна всем категориям граждан.

«Мы в последние пять лет активно реализуем федеральную программу «Устранение цифрового неравенства», нашу региональную программу. За счёт совмещения усилий этих двух госпрограмм, участия наших частных партнёров мы достигли неплохих результатов. В ходе моих рабочих поездок в сельские районы, в том числе в отдалённые населённые пункты, сегодня уже редко услышишь жалобу на качество или отсутствие связи. Тем не менее, продолжаем работу по улучшению качества связи на территории области. У нас сегодня в отношении населённых пунктов от 100 жителей точно есть все возможности обеспечить качественную голосовую связь и высокоскоростной интернет. Также продолжаем взаимодействие с «Почтой России». В нашей стране пришло осознание того, что в основном в виде деятельности этого государственного акционерного общества – не коммерческая составляющая, а больше социальная, поэтому совместными усилиями будем не просто сохранять почтовые отделения на территории региона, но и придавать им более современный облик», – отметил губернатор Новосибирской области.

За последние пять лет на территории региона, благодаря реализации национального проекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом России, федеральным и областным программам, проведена масштабная работа по устранению цифрового неравенства между жителями города и села: построены волоконно-оптические линии связи до более чем 900 населённых пунктов, обеспечено подключение к высокоскоростному интернету 100% социально значимых объектов.

На территории Новосибирской области сохраняются высокие темпы развития инфраструктуры связи, в том числе в малых населённых пунктах, что подтверждается данными федеральной службы государственной статистики. Значение целевого показателя национальной цели в части обеспеченности домохозяйств широкополосным доступом к интернету по Новосибирской области по итогам 2023 года составляет 91,9%. К концу 2026 года, по расчётным данным минцифры, планируется обеспечить мобильным интернетом все населённые пункты категории свыше 100 жителей и достичь значения данного показателя 99,2%, досрочно исполнив Указ Президента России.

В 2023 году за счёт средств регионального и федерального бюджетов удалось обеспечить сотовой связью и мобильным широкополосным доступом к интернету рекордное число населённых пунктов – 76. В 6 муниципальных районах 100% жителей обеспечены сотовой связью и мобильным интернетом (Доволенский, Здвинский, Кочковский, Новосибирский, Маслянинский, Болотнинский). По итогам обеспечения в 2024 году ещё 64 населённых пункта сотовой связью все муниципальные образования региона будут обеспечены сотовой связью и мобильным интернетом не менее чем на 86%.