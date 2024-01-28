29 Января 2024
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Следственный комитет РФ

В Тюмени возбуждено уголовное дело из-за падения девушки в яму с кипятком

В Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области.

Сегодня утром из-за коммунальной аварии на тротуаре возле дома по ул. 50 лет ВЛКСМ образовалась яма с кипятком. В нее упала 21-летняя девушка. Она провалилась по пояс и получила ожоги, с которыми была доставлена в больницу. Сейчас пострадавшая находится под наблюдением медиков, ей оказывается помощь.

Следователи дадут юридическую оценку действию и бездействию должностных лиц, ответственных за содержание и безопасность придомовой территории.

Ситуацию взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю регионального следственного управления Александру Кублякову доложить о ходе расследования.

Теги: уголовное дело, яма, коммунальная авария, девушка


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