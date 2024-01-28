В Самаре пассажир такси избил чемпионку Паралимпийских игр

В Самаре пассажир такси избил чемпионку Паралимпийских игр, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следственного комитета России.

Женщина вступилась за свою подругу - тоже инвалида, которая является водителем такси. По информации из соцсетей, мужчина избил ее, оттаскал за волосы, высморкался и заставил просить прощения на коленях, крича при этом, что якобы служит в ФСБ. Инцидент произошел еще в октябре прошлого года, однако известно о нем стало сейчас.

Конфликт произошел из-за того, что нетрезвый пассажир повредил автомобиль, в котором инвалид подрабатывала. Она попросила мужчину возместить ущерб, но тот лишь пришел в ярость. Женщина вызвала на помощь подругу - чемпионку по дзюдо. Подруга водителя попыталась успокоить неадеквата, но тот разъярился еще сильнее и кинулся на женщину с кулаками. Спасли их прохожие.

В полиции сообщили, что личность мужчины установлена. Это местный житель 1968 г.р. Его доставили в отдел полиции. Возбуждены уголовные дела по ст. 116 УК РФ, по части 1 ст.119 УК РФ, по части 1 ст. 213 УК РФ, по части 1 ст.167 УК РФ. Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

В настоящее время проводятся следственные действия.

Между тем, ситуация вызвала общественный резонанс. Следственные органы СК России по Самарской области ходатайствуют о передачи уголовных дел из органов МВД РФ в их производство. Ситуация привлекла внимание главы СКР Александра Бастрыкина. Он запросил доклад по ситуации.