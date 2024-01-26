В Коми двоих жителей Ямала оштрафовали на полмиллиона за драку в самолете

В Сыктывкаре (столица республики Коми) наказаны два авиадебошира, жители Ямало-Ненецкого автономного округа.

По данным Сыктывкарского городского суда, конфликт случился 30 октября 2023 г. во время полета по маршруту Иркутск – Москва. Пассажир Станислав Михневич повздорил с летевшим в том же самолете мужчиной. От словесных оскорблений участники потасовки перешли к драке – жертву ударили, началась драка.

Друг Михневича, Евгений Казаков, увидев это, присоединился к избиению и тоже ударил пострадавшего. Командир экипажа принял решение посадить самолет в Сыктывкаре. Суд наказал дебоширов за такое поведение штрафами в 300 тыс. руб. (Михневич) и 250 тыс. руб. (Казаков). Приговор в законную силу не вступил.