Бийск остался без воды из-за коммунальной аварии

В Бийске (Алтайский край) из-за коммунальной аварии большая часть жителей осталась без водоснабжения.

Авария в 200-тысячном городе произошла ночью – на сети холодного водоснабжения в районе Старого центра. Из-за этого давление воды упало почти везде.

"На сетях водоснабжения произошло повреждение трубопровода диаметром 1000 мм, которое повлекло за собой отключение холодного водоснабжения в большей части города (кроме Заречья)", - говорится в сообщении администрации города.

Пока "Водоканал" ликвидирует последствия аварии, горожанам предлагают набирать воду из цистерн, подвоз которых организован во всех районах города.