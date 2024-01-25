25 Января 2024
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Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: avo.ru

Почти 20 тонн помощи отправили нижнетавдинцы участникам СВО

Почти 20 тонн помощи отправили нижнетавдинцы участникам СВО, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Сообщество "Отзывчивые добротворцы" и ветераны-пограничники Нижнетавдинского района продолжают поддерживать военнослужащих-земляков.

В штабе, расположенном в Нижней Тавде, они плетут маскировочные сети, заливают окопные свечи. Неравнодушные жители муниципалитета приносят сюда теплые вещи, медикаменты, парафин и многое другое.

Отметим, что в Тюменской области активно оказывают помощь бойцам.

Например, жители Армизонского района практически ежедневно приносят в пункт сбора продукты, вязаные носки, телогрейки, медицинские препараты, блиндажные свечи. Также переводят средства на покупку необходимой техники и оборудования. Армизонцы плетут маскировочные сети в Центральной районной библиотеке и Доме культуре.

А житель села Омутинского Анатолий Малушков передал восемь килограммов воска для изготовления окопных свечей

Посылки отправляются через Почту России, тюменский центр "Аванпост", с доставкой помогают и военнослужащие, возвращающиеся в зону СВО после отпуска.

Бойцы регулярно благодарят жителей и властей региона за поддержку и обещают вернуться домой с победой.

Теги: помощь, СВО, бойцы


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