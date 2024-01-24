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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Тюменская система радиоэлектронной борьбы эффективно показала себя в действии на передовой

Тюменская система радиоэлектронной борьбы показала себя в действии. Она надежно защищает технику от ФПВ-дронов, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

От бойцов с передовой поступили предложения и замечания. Они будут учтены.

"Пользуясь случаем, хочу передать слова благодарности всем людям, разработчикам, инженерам, которые предоставили нам данную систему РЭБ. Она показала себя эффективно против ФПВ-дронов камикадзе в полевых условиях. 176 отряд, тяжелые огнеметы, победа будет за нами", - сообщил в видеообращении боец.

Напомним, новая система радиоэлектронной борьбы была доставлена на передовую по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора в середине января.

Мобильная установка создана тюменцами, чтобы защитить бойцов и технику от ФПВ-дронов, которые сегодня представляют самую серьезную угрозу. Система образует что-то вроде купола из радиоэлектронных помех. Аппарат легко крепится на корпус транспортного средства, предусмотрен и выносной пульт для управления из кабины. О том, что такая система нужна, неоднократно говорили командиры.

Разработка экспериментальная, произведена в Тюменской области. В планах - выпуск индивидуальных систем предупреждения о присутствии дронов.

Теги: система РЭБ, передовая, система радиоэлектронной борьбы, ФПВ-дроны


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