Свердловчанку высадили в Пермском крае не на той станции

В Пермском крае проводник по ошибке высадила жительницу Екатеринбурга на другой станции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Инцидент произошел 22 января. Поезд сообщением Томск - Адлер остановился на станции Щучье озеро и проводник по ошибке высадил там свердловчанку. Она ехала до станции Чернушка. Фактически женщина оказалась в лесу, в 50 километрах от места назначения.

Следователями СК организована проверка факта оказания небезопасных услуг на железной дороге. Выясняются причины и обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц железной дороги.