23 Января 2024
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Один из мигрантов, причастных к стрельбе в Тюмени, арестован

Центральный районный суд Тюмени арестовал одного из мигрантов, обвиняемых в попытке покушения на убийство двух и более лиц (ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. "а, е, ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Как сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, 5 января, около 10.00, обвиняемый, находясь в салоне автомобиля во дворе дома по ул. Муравленко в Тюмени заметил автомобиль, в котором находились двое мужчин.

Он сообщил о них знакомым, которые хотели убить мужчин. Они заехали на автомобилях во двор дома, и выйдя из машин несколько раз выстрелили по автомобилю, в котором находились потерпевшие.

Вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемый не признает. Его причастность к совершению преступления подтверждается показаниями свидетелей, и иными собранными по делу доказательствами.

По постановлению суда обвиняемый будет содержаться под стражей по 5 марта 2024 года.

Теги: мигрант, стрельба, Муравленко


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