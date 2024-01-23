Один из мигрантов, причастных к стрельбе в Тюмени, арестован

Центральный районный суд Тюмени арестовал одного из мигрантов, обвиняемых в попытке покушения на убийство двух и более лиц (ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. "а, е, ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Как сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, 5 января, около 10.00, обвиняемый, находясь в салоне автомобиля во дворе дома по ул. Муравленко в Тюмени заметил автомобиль, в котором находились двое мужчин.

Он сообщил о них знакомым, которые хотели убить мужчин. Они заехали на автомобилях во двор дома, и выйдя из машин несколько раз выстрелили по автомобилю, в котором находились потерпевшие.



Вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемый не признает. Его причастность к совершению преступления подтверждается показаниями свидетелей, и иными собранными по делу доказательствами.



По постановлению суда обвиняемый будет содержаться под стражей по 5 марта 2024 года.