На зданиях детсадов, колледжах и вузах повесят флаги России

На зданиях и территориях всех учебных заведений России на постоянной основе и в обязательном порядке разместят флаги РФ.

Соответствующий проект закона, подготовленный депутатами Госдумы, поддержал кабмин. В ближайшее время он будет внесен на рассмотрение парламентариев.

В настоящее время постоянно размещать государственный флаг нужно только на зданиях общеобразовательных организаций — школ, гимназий, лицеев. Теперь инициатива распространяет это правило на детские сады, колледжи и университеты. Как автор документа, председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, что любые образовательные организации могут вывешить флаги по собственному решению, теперь же планируется это сделать обязательным.

Инициатива призвана формировать у детей и молодежи общероссийской гражданской идентичности и патриотизма. При этом дополнительных затрат на приобретение государственной символики не потребуется, сообщают "Известия".