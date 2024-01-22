В Тюмени обсуждают переход к прогрессивному принципу поддержки семей с детьми

Новые меры поддержки многодетных семей обсуждались в рамках Всероссийского семейного форума "Родные-Любимые" на ВДНХ. Участие в мероприятии приняли представители Тюменской области.

В рамках форума состоялась презентационная сессия "Каким будет Год семьи?".

Заместитель председателя Правительства России Татьяна Голикова отметила, что готовится единое по всей стране установление статуса многодетной семьи.

"Мы предполагаем, что этот статус будет официально закреплен единым удостоверением", - заявила она.

Ожидается внедрение федеральных и региональных льгот.

В Тюменской области на данный момент в дополнение к федеральным действуют 16 региональных мер поддержки семей с детьми. В 2023 году почти 1,5 млрд рублей было направлено из областного бюджета на региональный маткапитал на первенца, третьего и последующих детей. Почти 15 000 семей получили такую поддержку.

Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, население Тюменской области растет, в несколько раз увеличилось количество многодетных семей. Сейчас их свыше 38 тысяч.

"Чтобы эта помощь была еще более эффективной, обсуждаем постепенный переход к прогрессивному принципу поддержки семей с детьми. "Плюс ребенок – плюс ресурс", - заявил Моор.