Под Тюменью автомобиль "Лада" въехал в автомобиль "Урал" дорожной службы

Под Тюменью автомобиль "Лада" въехал в автомобиль "Урал" дорожной службы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД России по Тюменской области.

Инцидент произошел на 305 километре федеральной автодороги Екатеринбург - Тюмень.

Предварительно, 27-летний водитель легкового автомобиля "Лада" не выдержал безопасную дистанцию и его машина врезалась в грузовик "Урал", который вел работы по содержанию дороги. Водителю "Лады" и пассажиру оказали медицинскую помощь на месте. Водитель "Урала" не пострадал.

Обстоятельства ДТП выясняются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.