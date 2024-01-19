На Урале "Газель" столкнулась с фургоном: один из водителей ничего не помнит

На Среднем Урале выясняют причины ДТП с участием "Газели" и грузового фургона.

Как сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Свердловской области, авария произошла сегодня утром на 257 км автодороги "Екатеринбург – Серов" Верхотурского района. По предварительным данным, водитель автомобиля "Газель", перевозивший продукты питания, допустил наезд на стоящий на обочине грузовой фургон "Газон".

В результате пострадал шофер "Газели", который после осмотра медиков от госпитализации отказался. Сам мужчина заявил инспекторам, что не помнит, как произошла авария. Известно, что он ехал из Кушвы в сторону Серова.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.