В мэрии Кушвы заявили о суде с компанией, обслуживающей коммунальные сети города

Администрация Кушвинского городского округа (Свердловская область) заявила о судебном разбирательстве с компанией, которая занимается обслуживанием городских коммунальных сетей.

Напомним, 15 января из-за аварии в котельной была снижена подача тепла в ряде домов Кушвы. Сообщалось, что сегодня работы по устранению последствий аварии завершены, идет прогрев котла. Между тем, у здания городской администрации собрались десятки людей, недовольных отключением отопления в январе.

Как сообщается на странице мэрии Кушвы в соцсети, компания "ПКП Синергия", которая обслуживает сети по концессии, на время ремонта и аварий отключает котельную.

"Эти остановки происходят достаточно часто. Сейчас все работает в штатном режиме", - пояснили в администрации.

Там добавили, что накануне котельную остановили для замены подшипников в сетевом насосе. После этого частично был произведен ремонт котла.

"На сегодняшний день администрация Кушвинского городского округа ведет судебное разбирательство по факту неисполнения "ПКП "Синергия" концессионного соглашения и предоставления некачественной услуги теплоснабжения", - заявили в мэрии.

Напомним, что этой зимой Свердловскую область сотрясают масштабные коммунальные аварии. В результате люди вынуждены оставаться без отопления в морозы.