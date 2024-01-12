12 Января 2024
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Политика Украина
Фото: Накануне.RU

Великобритания выделяет Киеву 255 миллионов долларов на создание дронов

Великобритания выделяет Киеву $255 млн на создание дронов. Такое заявление на пресс-конференции в Киеве сделал премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

"Британия выделяет Киеву 200 миллионов фунтов на создание еще тысяч дронов", - приводят его слова РИА Новости.

Ранее премьер Британии объявил, что страна выделяет самый большой единовременный пакет военной помощи Киеву в размере порядка $3,2 млн.

Напомним, сегодня стало известно, что США прекратили оборонные поставки на Украину из-за прекращения финансирования. Дальнейшее выделение средств Киеву целиком зависит от конгресса.

Запрос администрации США о дополнительных ассигнованиях, в том числе $61 млрд на нужды Украины, забуксовал в конгрессе, где республиканская оппозиция требует взамен согласовать радикальную миграционную реформу.

Теги: Великобритания, Киев, дроны


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