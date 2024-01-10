Baza: В подмосковных Химках десятки домов отключены от тепла из-за аварии

В подмосковных Химках десятки домов отключены от тепла из-за поломки районной тепловой станции (РТС-240) на Нагорном шоссе, сообщает Baza.

По данным телеграм-канала, авария произошла из-за износа оборудования.

Отопление и горячая вода пропали в домах на нескольких улицах. Среди отключенных зданий - жилые дома, поликлиника, школы, лицеи и ТЦ. Помимо отключения тепла в некоторых домах в Химках пропало электричество.

По последним данным, в "ТСК Мосэнерго" сообщили, что закончили восстановительные работы на районной тепловой станции и скоро начнут подавать тепло.

Напомним, за последние недели с проблемами с отоплением столкнулись жители подмосковных городов, Находки Приморского края, Воронежа, Пензы, Ярославской и Ленинградской областей, уральских городов Екатеринбург, Березовский и Нижний Тагил. В городе Советский (ХМАО) люди сидят без тепла с 31 декабря в -40.

Самой резонансной стала ситуация подмосковном Подольске, где вышла из строя котельная, без отопления остались более 170 домов в микрорайоне Климовск. Возбуждено уголовное дело, задержаны начальник котельной в Подольске и гендиректор ЗАО "Климовский специализированный патронный завод".