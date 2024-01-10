10 Января 2024
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Общество СЗФО
Фото: Накануне.RU

СКР проверит зарплаты медиков в Архангельске после их обращения к Путину

Следственный комитет России проверит ситуацию с зарплатами медиков скорой помощи в Архангельской области. Накануне они обратились к властям с требованием выполнить "майские указы" Путина в части оплаты ставки. Сотрудники пожаловались, что им приходиться брать дополнительные ставки, чтобы сводить концы с концами, а размер их зарплат нарушает федеральное законодательство. Проверку взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

Медики обратились с коллективным письмом к Владимиру Путину, Бастрыкину, губернатору Архангельской области Александру Цыбульскому. Местные СМИ сообщали, что сотрудники скорой помощи стали переходить в знак протеста на работу в одну ставку, что в условиях дефицита персонала можно назвать итальянской забастовкой.

Зампред правительства Архангельской области Игорь Скубенко заявил, что майские указы в регионе выполнены, но в то же время, "чтобы исключить любые погрешности" он займется "тщательным анализом" доходов сотрудников "скорой". Отметим, что подписи под коллективным письмом поставили 170 сотрудников, вероятно, для Скубенко именно такое число является "погрешностью", которую до сих пор не замечали.

 

Теги: архангельск, медики, скорая помощь


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