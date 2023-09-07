Одна из погибших спортсменок в Ленинградской области - уроженка Ишима

Среди погибших в ДТП спортсменок-велосипедисток - 15-летняя Кира Пашкевич из Ишима, сообщает Ural Mash.

Напомним, сегодня утром на трассе "Скандинавия" в Выборгском районе Ленобласти тягач Scania въехал в группу велосипедистов и машину сопровождения. Две девочки от полученных травм скончались на месте. Еще восемь человек получили различные травмы.

МВД сообщает, что водитель фуры задержан, это гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Он совершил наезд на легковушку, которую отбросило на спортсменок.

У тренера велосипедисток, попавших в ДТП в Ленинградской области, не было разрешения на проведение тренировки. Об этом сообщил президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.