07 Сентября 2023
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

У 36% одиноких матерей с двумя детьми доход на члена семьи меньше 15 тысяч рублей

В России почти четверть одиноких матерей одного ребенка и более трети женщин, самостоятельно воспитывающих двух детей, получают доход  при расчете на каждого члена семьи меньше 15 тыс. руб.

Согласно данным Федерации независимых профсоюзов РФ, в многодетных семьях с одной мамой среднедушевой уровень доходов еще ниже.

В семьях, состоящих из одинокой мамы и одного ребенка, доход на каждого члена семьи составляет:

меньше 15 тыс. руб. — у 23% семей;
от 15 тыс. до 30 тыс. руб. — 47%;
от 30 тыс. до 45 тыс. руб. — 19%;
свыше 45 тыс. руб. — 12%.

Доходы работающих женщин без мужа с одним ребенком оказались выше, чем средние доходы по всей выборке исследования,. Так, в целом среди всех опрошенных доход на члена семьи от 15 тыс. до 30 тыс. руб. получают 45,7% семей, а 24,5% семей получают менее 15 тыс. руб. в расчете на одного члена семьи.

Распределение доходов на одного члена семьи у одиноких матерей с двумя детьми выглядит так:

меньше 15 тыс. руб. — у 36% семей;
от 15 тыс. до 30 тыс. руб. — 44%;
от 30 тыс. до 45 тыс. руб. — 14%;
свыше 45 тыс. руб. — 6%.

В семьях, где одинокая мать растит трех и более детей, доходы на каждого члена семьи еще ниже: 44% получают меньше 15 тыс. руб., 39% — от 15 тыс. до 30 тыс. руб. От 30 тыс. до 45 тыс. руб. удается получить 13%, еще 4% получают более 45 тыс. руб.


Как показало исследование, до 35% российских женщин сталкиваются с нарушением прав в сфере труда, однако признает это лишь каждая пятая, сообщает РБК.

Теги: дети, матери


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