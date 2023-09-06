В Суздале проходит межрегиональный форум предпринимателей по развитию туристической отрасли России

Свыше 600 участников из более чем 50 регионов собрали Владимирский межрегиональный форум предпринимателей и Съезд лидеров «ОПОРЫ РОССИИ» и Ассоциации «НП «ОПОРА» по вопросам развития туристической отрасли в стране.





Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Владимирской области, 6 сентября состоялось пленарное заседание на тему «Инвестиции в туризм». Его модератором выступил президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин. В мероприятии приняли участие Губернатор Владимирской области Александр Авдеев и его первый заместитель Александр Ремига, председатель Совета Центросоюза России Дмитрий Зубов, сенатор РФ Ольга Хохлова, руководители профильных федеральных и региональных ведомств, институтов развития, органов местного самоуправления, представители бизнес-сообщества. По видеоконференцсвязи к обсуждению присоединились заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вахруков и директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России Ирина Маканова.

Открывая пленарное заседание, Александр Калинин отметил, что предприниматели хотят и могут вкладывать деньги во внутренний и въездной туризм, но здесь важна поддержка федеральных и региональных властей, институтов развития предпринимательства.

«Правительство и Минэкономразвития проводят большую работу по развитию туристической отрасли, и важно, что Губернатор Александр Авдеев и его команда уделяют серьёзное внимание именно туристическому сектору, в котором традиционно занят малый бизнес. Количество МСП Владимирской области за год выросло на 1,5 процента, и это говорит о том, что малый бизнес региона набирает обороты. При этом остаётся много вопросов в регуляторике, в частности, использовании природных ресурсов», - подчеркнул глава бизнес-объединения.

«Отношение к внутреннему туризму меняется. Потенциал роста будет реализовываться за счёт тех, кто ещё не путешествует, кто будет путешествовать чаще, а также тех, кто привык отдыхать за границей и будет переориентироваться. Турист едет за впечатлениями. Необходимо создавать точки притяжения, крупные туристические «магниты». В том числе - под бюджетного туриста. Рост невозможен без поддержки государства - и она продолжит расширяться. Приложим все усилия, чтобы отдыхать в России было и комфортно, и модно», - подчеркнул Дмитрий Вахруков.

В новых геополитических реалиях российская туриндустрия переживает переломный момент: меняются структура рынка, приоритеты туристов, растёт внутренний турпоток. По оценкам экспертов, эта тенденция будет продолжаться, и необходимо быть к этому готовыми для получения максимального позитивного эффекта.

«Государство делает серьёзные инвестиции в развитие внутреннего туризма и влияющие на него сферы: строятся скоростные автомагистрали, такие как проходящая через Владимирскую область М-12, улучшается железнодорожное и авиасообщение, благоустраиваются территории, осуществляется поддержка малого и среднего бизнеса, занятого в индустрии гостеприимства, сфере народных художественных промыслов, проводятся крупные мероприятия, например, предстоящее празднование 1000-летия Суздаля. В сторону туротрасли развернулись банки. Это серьёзный вызов и одновременно колоссальные возможности для развития туристического потенциала каждого региона. Владимирская область имеет предложения для инвесторов всех уровней, площадки для размещения глэмпингов, есть задумки по строительству гостиниц, развитию агротуризма и созданию новых туристических маршрутов. При этом на данном этапе требуются существенные изменения регуляторики в области природоохранного законодательства, экологических норм, технического регулирования. Они, в частности, тормозят развитие авто- и водного туризма. Это интересует многие регионы», - отметил Александр Авдеев.

Владимирская область традиционно рассматривается как регион исторического туризма, важная часть межрегионального маршрута «Золотое кольцо России». Однако её потенциал этим не исчерпывается. Юбилей Суздаля - хороший шанс показать гостям всю область.

«В 2024 году мы будем праздновать 1000-летие Суздаля. Готовимся к росту турпотока во Владимирскую область. Важно показать гостям и другие города нашего региона - Юрьев-Польский, Муром, Александров, Гороховец», - добавил Александр Ремига.

Наряду с созданием комфортных условий для гостей тщательно прорабатывается и событийный календарь. «На карте России множество уникальных туристических точек. Настало время создать мощный туристический агрегатор, который будет работать одним нажатием кнопки, чтобы любой желающий смог увидеть, куда ему поехать, что посмотреть, где остановиться и перекусить. Но создать такой агрегатор мы можем только вместе с предпринимательским сообществом, финансовыми структурами и органами власти», - поделился Дмитрий Зубов.

Председатель Владимирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Захаров поднял тему кадров для туротрасли: с её развитием требуются не только рядовые специалисты, но и управленцы для туристических объектов, комплексов, курортов. Этому вопросу в нашей области уделяется большое внимание. Предпринимательское сообщество индустрии гостеприимства активно взаимодействует с опорным вузом региона.

Мероприятие для предпринимателей продолжится 7 сентября. В рамках параллельных сессий подробно разбираются и поднятые на пленарном заседании темы, и другие актуальные вопросы развития туротрасли в стране. Среди основных из них - развитие бизнеса в сфере туризма, новые форматы взаимодействия с МСП, цифровая трансформация сферы туризма, развитие автомобильного, сельского, культурного, событийного и исторического туризма, а также патриотическое воспитание молодёжи через путешествия. Участники смогут поделиться опытом и позитивными практиками, посоветоваться с экспертами, найти единомышленников и партнёров. Также в рамках Форума пройдёт финал конкурса «Мой бизнес - Мой проект» для действующих и начинающих предпринимателей, организованного Владимирским областным бизнес-инкубатором.