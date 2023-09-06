Капитально отремонтированный мост через реку Мжару открыли в готовящемся к 1000-летию Суздале

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и подготовки к празднованию 1000-летия Суздаля проведён капитальный ремонт моста через реку Мжара. В открытии этого важного объекта дорожной инфраструктуры приняли участие первый заместитель Губернатора Владимирской области Александр Ремига, глава администрации Суздальского района Алексей Сараев и глава городской администрации Сергей Сахаров.

«Мост через Мжару – один из основных заездов в древний Суздаль со стороны Владимира. Его ремонт был особенно актуален для посетителей города, который является одним из ключевых туристических направлений на маршруте «Золотое кольцо России», – отметил Александр Ремига.

Как сообщает пресс-служба правительства Владимирской области, фактически в ходе капитального ремонта мостовое сооружение построили заново: были забиты сваи, устроены железобетонные насадки и шкафные стенки с открылками береговых опор, сопряжения моста с насыпью, смонтировали балки пролётных строений. Затем устроили деформационные швы, лестничные сходы, наружное освещение, уложили дорожное покрытие. В нормативное состояние приведено 135 метров автодороги, ширина проезжей части увеличена до 9 метров, в том числе устроены полосы безопасности по 1 м с каждой стороны. С обеих сторон организованы тротуары по 1,5 метра.

Для обеспечения безопасности на мостовом переходе нанесли дорожную разметку, установили барьерные ограждения, перила и дорожные знаки. Подрядчик также выполнил очистку русла реки Мжара.

Стоимость объекта – почти 90 млн рублей. Капитальный ремонт моста нижегородский подрядчик начал в феврале, работы удалось завершить на месяц раньше срока. А подготовка Суздаля к 1000-летию продолжается.

«В ближайшее время должны быть отремонтированы все мосты в городе. Ещё в этом году запланировано начало ремонта дорожного покрытия на улицах Ленина, Кремлёвской, Лебедева, Варганова, Старой, Теремки и многих других», – сообщил Александр Ремига.

К юбилею город-музей готовится уже 5 лет. Начиная с 2019 года, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Суздале отремонтировано 9 км автомобильных дорог и тротуаров на улицах Гастева, Гоголя, Коровники, Ленина, Пушкарской, Толстого, Транспортной и на бульваре Всполье.