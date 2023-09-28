28 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Большинство детей погружены в виртуальный мир - Институт воспитания

Нынешние подростки живут параллельной жизнью в двух мирах — реальном и виртуальном. Об этом сообщает Институт воспитания по результатам опроса 600 подростков от 10 до 17 лет, который будто "создал портрет современного школьника в мельчайших деталях".
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Что это за "мельчайшие детали", неясно. Приводится только общее описание подростков с указанием некоторых цифр. Например, 83% детей назвали совместный прием пищи в семье самым частным совместным времяпрепровождением. Сам по себе этот хороший результат может, однако, указывать на то, что других совместных дел у подростков и родителей почти нет. Два других самых популярных дела - это выполнение уроков и дел по дому. И только 25% семей выходят на совместные прогулки, смотрят кино и проводят досуг вместе. Хотя это положительно сказывается на успеваемости школьников.

"Чем чаще дети занимаются спортом с родителями, ходят в гости к родственникам или посещают театры и выставки, тем выше их успеваемость", - говорится в статье, правда, без цифр.

Отмечается, что для ребят важен прочный контакт с родителями. Более половины опрошенных считают, что могут рассчитывать на родителей в сложных ситуациях. Почти две трети детей склонны выборочно делиться с ними своими переживаниями. Но это значит, что более трети не имеют доверительных отношений с родителями.

Такие тревожные результаты неудивительны. Более 70% подростков свободное время сидят в интернете или гуляют с друзьями. На втором месте тоже гаджеты - игры компьютере или в телефоне, причем 85% всех игроков — мальчики.

Пока держится интерес к настоящим прогулкам. Такой вид досуга отмечают 66% опрошенных. Кроме того, школьники, как и прежде, посещают дополнительные занятия. В тройку лидеров входят спортивные секции, творческие кружки и занятия по иностранному языку.

Культура популярностью не пользуется , и в основном подростки ходят в музеи, театр и др. с подачи родителей и педагогов. Хотя к литературе интерес больше. В числе любимых отечественных писателей — Пушкин, Лев Толстой, Булгаков, Достоевский. А 38% опрошенных вообще не смогли ответить на вопрос о любимой книге. Вероятно, они вообще ничего не читают.

В соответствии с общей атмосферой, подростки нацелены на карьеру и удовольствия. Создание семьи занимает лишь шестое место в рейтинге представлений школьников об успехе. Это важно только 38% опрошенных. Еще реже упоминаются дети. Возможно, часть подростков об этом еще не задумываются.

"Если сравнивать с масштабным исследованием, которое проводилось в 1980-х годах в СССР, то можно заметить скачок в самосознании детей. Так, современные школьники выше ценят и уважают собственное "Я", свои интересы и дорожат текущей жизнью, нежели дети 80-х, которые ставили на первый план благополучие страны, справедливость и создание семьи", - характеризует установки современных подростков Институт воспитания.

При этом 76% школьников считают себя патриотами. Под патриотизмом они понимают любовь к своей стране и действия во благо государства. Но считают важным критически высказываться о происходящем в стране и защищать ее от нападок и обвинений со стороны.

Ранее исследование компании Mediascope показало, что почти все подростки "живут в интернете", а треть настроены на бездетность.

Теги: дети, подростки, ценности, родители


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