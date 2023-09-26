Семейных МФЦ во Владимирской области будет больше - в конце года откроют в Коврове и Муроме

Создание Семейных многофункциональных центров в регионах страны – федеральная инициатива, которую реализует Минтруд России совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Во Владимирской области новые Семейные МФЦ создаются на базе Ковровского и Муромского социально-реабилитационных центров, сообщает Министерство социальной защиты населения.

«Службы нового формата – это инновационный подход к социальному сопровождению семей с детьми, нуждающихся в поддержке. Выработана целостная система, где основное преимущество – помощь в режиме «одного окна». Сопровождение семьи предусмотрено до полного разрешения имеющейся проблемы», – подчеркнула министр социальной защиты населения Любовь Кукушкина.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, первый в регионе Семейный МФЦ на базе Владимирского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних открылся в 2022 году. В нём предусмотрены зоны первичного приёма посетителей и консультационная. Пространство организовано очень комфортно. Например, там оборудован детский уголок, где малыш будет занят, пока мама или папа получают квалифицированную помощь. Сотрудники Семейного МФЦ – юристы, психологи, специалисты по социальной работе – проводят диагностику ситуации, разрабатывают индивидуальную программу предоставления социальных услуг, предлагают маршрутизацию, консультацию, социальное сопровождение. Главная их цель – помочь семье найти выход из сложной жизненной ситуации.

Чтобы обратиться в Семейный МФЦ, можно прийти по адресу: г.Владимир, ул. Фейгина, 35 А или отправить обращение через портал Госуслуги, посредством платформы «обратной связи», а также позвонить по телефону (4922) 53-86-33 или единому социальному телефону 8-800-450-01-21, (4922) 36-28-33.