Министр спорта Рф Олег Матыцин высоко оценил работу по развитию физкультуры и спорта во Владимирской области

В Суздале завершается Всероссийский форум чистого спорта антидопингового агентства «РУСАДА». Он объединил экспертов в области борьбы с допингом, представителей спортивной отрасли и специалистов в сфере здравоохранения. Среди почётных гостей мероприятия - Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, глава паралимпийского комитета страны Павел Рожков, генеральный директор антидопингового агентства «РУСАДА» Вероника Логинова, Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, руководители всероссийских спортивных федераций, олимпийские чемпионы, представители субъектов России и дружественных стран. Правительство Владимирской области представил первый заместитель Губернатора Александр Ремига.

«Владимирская область - один из лидеров в стране по уровню вовлечения граждан в регулярные занятия спортом и физической культуры, по появлению новых спортивных объектов. Это результат большой слаженной работы правительства региона и спортивного сообщества. Мы видим, насколько эффективно в области выстроено взаимодействие между органами государственной власти и частным бизнесом: буквально сейчас я осматривал прекрасный комплекс «Суздаль-Арены» и могу привести его как пример отличного результата такого взаимодействия», - отметил Олег Матыцин.

«Спасибо за обратную связь и оценку работы нашей команды в области спорта. Для нас это важно, это значит, что мы движемся в правильном направлении. Спорт для Правительства области, для нашей команды в целом, включая муниципалитеты, является одним из ключевых приоритетов. Активно работаем и с Министерством спорта, и с региональными спортивными федерациями, большое внимание уделяем развития спортивной инфраструктуры. Мы заинтересованы в сохранении и популяризации здорового образа жизни. По статистике, более 50 процентов жителей Владимирской области занимаются физкультурой и спортом – показатели выше среднего по России. Задача - увеличить показатель до 70 процентов. Уверен, Владимирская область справится с ней очень скоро. В нашем регионе есть качественный симбиоз бизнеса и власти, направленный на развитие спортивной сферы», - подчеркнул Александр Ремига.

В рамках визита в регион Олег Матыцин в сопровождении Александра Ремиги посетил ряд спортивных объектов во Владимире и Суздале: «Суздаль-Арену», СШОР по спортивной гимнастике им. Толкачева, стадион «Торпедо».

Министр спорта также встретился с представителями спортивной общественности региона во Владимире, сообщает пресс-служба правительства Владимирской области. Олег Матыцин ответил на вопросы тренеров и руководителей областных спортивных федераций, обсудил с ними перспективы проведения Спартакиады сильнейших, реализацию федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография», программу капитального ремонта спортивных объектов и другие актуальные темы. В рамках встречи прошла церемония награждения ведомственными наградами Министерства спорта Российской Федерации.