Кирилл Сидельников дебютирует в профессиональном боксе на турнире Ural FC в Перми

19 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Спорт Приволжский ФО Пермский край
Фото: Лига Ural FC

Кирилл Сидельников дебютирует в профессиональном боксе на турнире Ural FC в Перми

Лига Ural FC (Ural Fighting Championship) 20 октября в Перми в рамках форума "Россия — спортивная держава" при поддержке Федерации бокса России проведет свой первый турнир по профессиональному боксу. В со-главном поединке грандиозного международного шоу на ринг выйдет россиянин Кирилл Сидельников, передает корреспондент Накануне.RU.

Именно Сидельников был хэдлайнером первого турнира Ural FC в июле 2022 года в той же Перми. Тогда россиянин в поединке по правилам ММА победил бразильца Фабио Мальдонадо. Сейчас же Сидельников дебютирует в профессиональном боксе в четырехраундовом бою в тяжелом весе против нидерландского кикбоксера марокканского происхождения Нидаля Бикири.

Сидельников — шестикратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы по боевому самбо. В активе нашего бойца 14 побед и 7 поражений в смешанных единоборствах. Теперь российский спортсмен попробует свои силы в новой сфере — в профессиональном боксе.

Гендиректор Ural FC Радмир Габдуллин заявил, что очень рад, что одном из главных боев турнира Ural FC 4 выступит титулованный боец Кирилл Сидельников.

"Кирилл как настоящий спортсмен не привык сидеть на месте, наслаждаясь прошлыми заслугами. Пока в его карьере в ММА появилась пауза, Сидельников с огромной радостью принял новый для себя вызов — попробовать себя в профессиональном боксе", - прокомментировал он.

Кирилл Сидельников дебютирует в профессиональном боксе на турнире Ural FC в Перми(2023)|Фото: Лига Ural FC

Всего на международном турнире Ural FC 4 будет представлено 11 стран – в Перми выступят спортсмены из Ирана, Марокко, Узбекистана, Бразилии, Бельгии, Армении, Азербайджана, Гана, Венесуэлы, Нидерландов и России.

Возглавит шоу 20 октября боксерский поединок в легком весе между олимпийским чемпионом-2020 россиянином Альбертом Батыргазиевым и венесуэльцем Эндером Луцесом.

В рамках турнира Ural FC 4 также пройдут бои по кикбоксингу (по правилам К-1), в которых выступят четыре кикбоксера из Соликамска. Валерий Бизяев, Александр Гельвих, Сергей Пономарев и Артем Швецов представляют команду "Ural Kali Fighter", партнером которой является компания "Уралкалий".

Теги: Кирилл Сидельников, Ural FC, Уралкалий


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети